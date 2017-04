Bisschop Willemstad: ‘Katholieken, ga stemmen’

In een open brief onderschrijft mgr. Secco de “waarde van democratie in de ontwikkeling van een land”, in een periode van politieke instabiliteit op Curaçao.

Verkiezingen op 28 april

Nog geen drie maanden na beëdiging viel op 12 februari het nieuwe kabinet. Het demissionaire kabinet schreef vervolgens nieuwe verkiezingen uit, maar een meerderheid in het parlement wilde die annuleren. Hierop drong de Nederlandse regering aan op het doorgaan van de verkiezingen op 28 april.

‘Liefdadigheid’

Mgr. Secco citeert een toespraak van paus Franciscus eerder dit jaar, waarin hij spreekt over het belang van deelname van christelijke leken aan de politiek. “De Kerk moet deelnemen aan de politiek, want politiek is een van de hoogste vormen van liefdadigheid, omdat ze streeft naar gemeenschappelijk welzijn.”

“Christelijke leken moeten in de politiek werkzaam zijn”, aldus de paus, die ook stelt dat “het een plicht is voor christenen om te werken en bij te dragen aan het gemeenschappelijk welzijn”.

Populisme

Mgr. Secco wijst in zijn brief ook op het populisme. “Populistische leiders breken geleidelijk aan alle democratische instellingen en normen af”, schrijft de bisschop. “Wij merken dat juist de populist een ‘termiet’ is, die aan het fundament van de democratische samenleving vreet.”

‘In goede banen’

Curaçao maakt samen met Aruba en Sint-Maarte deel uit van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Maandag maakte de rijksoverheid bekend dat de gouverneur van Curaçao met een Algemene Maatregel van Rijksbestuur de bevoegdheid krijgt “om te verzekeren dat de verkiezingen voor de Staten van Curaçao op 28 april 2017 ordentelijk verlopen”. In de maatregel is onder meer geregeld dat de gouverneur “landsdiensten kan inschakelen om de verkiezingen in goede banen te leiden”.

Met dit besluit omzeilt de Nederlandse regering het interim-kabinet van het eiland en neemt Nederland de regie over van de organisatie van de verkiezingen. (KN)