Amnesty: 'Meerderheid Pakistaanse blasfemiezaken gebaseerd op valse beschuldigingen'

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft een kritisch rapport gepubliceerd over de beruchte Pakistaanse blasfemiewet.

In het 68 pagina’s tellende As Good as Dead, ‘Zo goed als dood’, stelt Amnesty dat “de meerderheid van de blasfemiezaken gebaseerd is op valse beschuldigingen”.

'Ze leiden onvermijdelijk tot groepsgeweld'

Die komen voort “uit eigendomszaken of andere persoonlijke of familie-vendetta’s, in plaats van echte gevallen van godslastering, en ze leiden onvermijdelijk tot groepsgeweld tegen de hele gemeenschap”, stelt Amnesty, een gerechtelijk besluit aanhalend.

Sinds de invoering van de wet in 1987 zijn volgens het rapport 622 moslims, 494 Ahmadi’s (een islamitische sekte – red.), 187 christenen en 21 hindoes beschuldigd van blasfemie-gerelateerde zaken.

Asia Bibi

Een van de bekendste zaken is die van Asia Bibi, de katholieke moeder van vijf kinderen die ter dood werd veroordeeld vanwege vermeende blasfemie. Hoewel er geen substantieel bewijs was en ze de aantijging altijd ontkend heeft, kreeg ze de doodstraf opgelegd. Ze zit al sinds 2009 in de gevangenis.

Shahzad en Shama Masih

Er zijn ook zaken waarin het niet eens tot een formele blasfemie-aanklacht komt. Zo werden eind 2016 vijf Pakistaanse mannen ter dood veroordeeld voor de moord op een christelijk echtpaar.

Shahzad Masih (28) en zijn zwangere vrouw, ouders van drie kinderen, werden in november 2014 door een woedende menigte aangevallen en vermoord.

Shahzad was er door een collega van beschuldigd pagina’s uit de Koran te hebben verbrand en de islam te hebben beledigd. In werkelijkheid bevatten de verbrande papieren magische spreuken en aanroepingen.

Salman Taseer

Een ander bekend slachtoffer is Salman Taseer. De islamitische gouverneur van Punjab werd door zijn lijfwacht vermoord omdat hij zich verzette tegen de blasfemiewet. De dader werd veroordeeld en is begin 2016 opgehangen.

Overtreding van de Pakistaanse blasfemiewet kan met levenslange celstraf of zelfs de dood worden bestraft. Het gaat met name om ontheiliging van de Koran of van de naam van de islamitische profeet, Mohammed.

Deze week werd bekend dat ook zijn Salman Taseers zoon Shaan gevaar loopt. Hem hangt een aanklacht op grond van de blasfemiewet boven het hoofd. Ook werd hij via een fatwa ‘moordwaardig’ verklaard.

Kerstboodschap Shaan Taseer

Steen des aanstoots is een kerstboodschap die Shaan Taseer op Facebook plaatste. Die wekte de woede van fundamentalistische moslimgroepen.

Tegen de BBC zei Taseer: “In mijn kerstboodschap heb ik al mijn landgenoten gevraagd om speciaal gebed voor iedereen die te lijden heeft onder religieuze vervolging in Pakistan.” (CC/AN/KN)

Het rapport 'As Good as Dead' is hier te vinden.