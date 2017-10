Amnesty International Ierland: abortus topprioriteit

Amnesty International in Ierland gaf in 2016 het grootste deel van haar budget uit aan pro-abortus campagnes. De mensenrechtenorganisatie zou het meeste geld hebben gestoken in een campagne die pleit voor het legaliseren van abortus in Ierland.

Volgens onderzoek van de Irish Sun besteedde de organisatie 275.463 euro aan pro-abortus campagnes, een aanzienlijk hoger bedrag dan werd gereserveerd voor andere acties, zoals het tegengaan van martelingen (89.370 euro), het bestrijden van discriminatie (55.537 euro) en het afschaffen van de doodstraf (34.983 euro).

Politieke bijsmaak

Van het bedrag zou 160.687 euro zijn uitgegeven aan een campagne die wees op de noodzaak van het legaliseren van abortus in Ierland, de human rights compliment abortion law. 114.776 euro ging naar een actie genaamd My body, My rights, waarmee wordt gestreden voor “reproductieve rechten” voor vrouwen in landen zoals Ierland, Nepal, Marokko en Tunesië.

De pro-abortus focus van de organisatie heeft een politieke bijsmaak. In 2016 laaide het abortusdebat in Ierland op, nadat vrouwenrechtenactivisten via de media opriepen tot het herzien van de abortuswetgeving. In juni tikte ook de VN het land op de vingers, om het feit dat veel vrouwen noodgedwongen zouden moeten uitwijken naar andere landen om abortus te laten plegen.

Referendum

Volgens de Ierse grondwet is het leven van de moeder en van het kind gelijkwaardig en is abortus alleen toegestaan wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Het land heeft daarmee de strengste abortuswetgeving van Europa. In september kondigde premier Leo Varadkar een referendum aan waarbij Ieren zich in 2018 mogen uitspreken over het legaliseren van abortus. Deze moet nog door het senaat worden goedgekeurd.

Mensenrecht

Het hoofd van Amnesty in Ierland, Colm O’Goldman, verklaarde tegenover de Irish Sun, dat de non-profitorganisatie het wettelijk verbieden van abortus beschouwt als “ernstige schending van mensenrechten”. “Vrouwen en meisjes hebben het mensenrecht om toegang te hebben tot veilige en legale abortus”, aldus O’Goldman.