Paus prijst levenskracht van jong Mexico

Paus Franciscus is vandaag zijn eerste hele dag in Mexico begonnen met het begroeten van de duizenden Mexicanen die langs de straten stonden om hem te verwelkomen.

Hij stopte vaak om kinderen te zegenen in rolstoelen.

Vele problemen

De paus heeft ontmoetingen met Mexicaanse overheidsvertegenwoordigers en ambassadeurs in het Nationale Paleis. In zijn toespraak tot hen benadrukt hij de rijkdom die de Spaans-indiaanse multiculturaliteit van het land vertegenwoordigt, gebaseerd als die is op een eeuwenoude inheemse cultuur. Ook wijst de paus erop dat de helft van de Mexicaanse bevolking jong is. "Dit geeft hoop en uitstraling."

Guadalupe

De paus zal ook de bisschoppen toespreken in de kathedraal van O.L.V. Ten Hemel Opneming. Verwacht wordt dat hij hen zal aansporen dichtbij hun gelovigen te staan en hen niet in de steek te laten ten gunste van de rijken. De paus sluit de dag af met een H. Mis in de Basilika van de Maagd van Guadalupe.

Eerste indiaan

Hier wordt de mantel van de indiaan Juan Diego vereerd, aan wie de Moeder Gods in 1531 verschenen is. Haar beeltenis bleef wonderbaarlijk achter op de mantel, op een manier die de wetenschap nog altijd voor een raadsel stelt. Juan Diego werd als eerste indiaan in 2002 door paus Johannes Paulus II heilig verklaard.