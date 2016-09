Paus hekelt anti-gezinsideologie

In buitengewoon heldere bewoordingen heeft paus Franciscus maandag de anti-gezinsideologie veroordeeld. Hij deed dit tijdens zijn ontmoeting met gezinnen in de Mexicaanse stad San Cristobal de las Casas in het kader van zijn vijfdaags bezoek aan het land.

Voorkeur voor isolatie

“Vandaag zien wij op verschillende fronten hoe het gezin wordt verzwakt en ter discussie wordt gesteld”, aldus de paus. “Het wordt beschouwd als een model dat zijn tijd gehad heeft, maar dat geen plaats meer heeft in onze samenlevingen. Deze, die beweren modern te zijn, geven steeds meer voorkeur aan een model dat gebaseerd is op isolatie.”

‘Ingeënt en gekoloniseerd’

Franciscus voegde daar buiten zijn tekst aan toe dat “onze samenlevingen, die vrij en democratisch worden genoemd”, ideologisch worden “ingeënt en gekoloniseerd” en die [het gezin] vernietigen. “Wij worden ingeënt met destructieve ideologieën die de kern van het gezin vernietigen, het gezin dat de basis is van iedere gezonde samenleving.”

Gezinsleven niet gemakkelijk

“Het is waar dat het gezinsleven niet altijd makkelijk is en vaak pijnlijk en vol spanningen kan zijn. Maar, zoals ik zo vaak heb gezegd met betrekking tot de kerk, ik zie liever een gewond gezin dat dagelijks inspanningen levert om liefde te geven, dan een [gezin of] samenleving dat ziek is van isolationisme en habitueel bang is voor liefde. Ik prefereer een gezin dat zich herhaaldelijk inzet om opnieuw te beginnen boven een [gezin of] samenleving die narcistisch is en geobsedeerd door luxe en comfort.”

Luxe boven kinderen

Op zijn typerende manier illustreerde Franciscus dit buiten de tekst om met een quasi dialoog. “Hoeveel kinderen heeft u? ‘Nee, wij hebben geen kinderen, want uiteraard willen wij op vakantie, en ik wil een huis kopen op het platteland.’ Luxe en comfort en kinderen laat men achter zich. En wanneer je een kind wil hebben is je tijd al voorbij. Wat een schade doet dit, eh?

Geef mij maar een gezin met vermoeide gezichten door edelmoedig geven in plaats van gezichten met make-up die niets weten van tederheid en compassie.”

Ruzie altijd goedmaken

De paus prees een echtpaar “met hun gezichten gerimpeld door de strijd van elke dag die na meer dan vijftig jaar nog steeds van elkaar houden.” Dat er gezinnen zouden zijn die nooit ruziën noemde de paus een “leugen”, waarbij hij het zelfs “aan te raden” noemde af en toe flink te ruziën. “Wees niet bang als er af en toe een of twee borden vliegen. Mijn enige advies is dat je nooit de dag eindigt zonder het goed te maken. Want als je de dag in oorlog eindigt word je wakker in een koude oorlog en dat is in een gezin heel gevaarlijk omdat het de relatie ondermijnt.”

Trots op haar rimpels

Hij haalde een oudere Latijns-Amerikaanse actrice aan die werd aangeraden een facelift te laten doen om haar rimpels weg te nemen om in het vak te kunnen blijven. “Haar antwoord was duidelijk: deze rimpels hebben veel werk gekost, veel inspanning, veel zorgen en een heel leven. Zelfs in mijn dromen wil ik daar niets aan veranderen. Het zijn de sporen van mijn geschiedenis. En zij bleef een grote actrice.”

Het mooiste om te geven

Hetzelfde gebeurt in een huwelijk, aldus Franciscus, “dat moet elke dag worden hernieuwd.” “deze rimpels zijn de vrucht van trouw in een liefde die niet altijd eenvoudig was. Liefde is niet eenvoudig. Maar het mooiste dat een man en een vrouw elkaar kunnen geven is echte liefde, een heel leven lang.”