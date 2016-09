Master over Joseph Ratzinger van start

De master ‘Joseph Ratzinger. Studies en Spiritualiteit’ is vandaag van start gegaan aan het pauselijke instituut Augustinianum in Rome. Het instituut organiseert de master in samenwerking met de Vaticaanse Stichting Joseph Ratzinger-Benedictus XVI.

Wetenschappelijke kwaliteit

De directeur van de masteropleiding, pater Mauricio Saavedra, zegt dat het instituut de master wilde aanbieden, omdat “de figuur Joseph Ratzinger altijd bijzonder succesvol was vanwege zijn theologische striktheid en vanwege de onomstotelijke wetenschappelijke kwaliteit van zijn werken”. Het gedachtengoed van deze paus, zegt de directeur, “heeft gezichtsvelden geopend die we belangrijk vonden om te bestuderen en te analyseren in een hedendaags perspectief”.

Grote theoloog

Doel van de opleiding is volgens Saavedra om “de figuur, de doctrine en de spiritualiteit van deze grote theoloog te leren kennen door middel van zijn werken en zijn dienstwerk”. Studenten bestuderen onder meer de verschillende aspecten van de doctrine en de spiritualiteit van Joseph Ratzinger, maar ook de “essentiële principes van het christendom en van het gedachtengoed van de paus”.

Italiaans en Engels

Aan de master kan iedereen deelnemen die al in het bezit is van een mastertitel of een bachelor heeft behaald in de filosofie of theologie. De opleiding wordt zowel in het Italiaans als in het Engels aangeboden. Meer dan 75 studenten zijn vandaag gestart met de master, maar er zijn nog enkele plekken beschikbaar.