Kardinaal Marx wil meer eendracht over vluchtelingen

De katholieke bisschoppen roepen de politici in Duitsland en heel Europa op tot meer eenheid in het vluchtelingendebat.

"Dan gaat het erom naast elkaar, niet tegenover elkaar te staan, ook in een Grosse Koalition, in een grote regeringscoalitie", benadrukte de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, kardinaal Reinhard Marx. Hij zei dit in de aanloop naar de voorjaarsbijeenkomst van de bisschoppen in Schöntal, de voormalige cisterciënzerabdij in Baden-Württemberg.

Bezorgd over polarisering

Wat hemzelf betreft, aldus kardinaal Marx, "hebben principes alleen een waarde als die ook in stormachtige tijden gelden". Wie Europese bodem betreedt, "moet menswaardig behandeld worden en heeft recht op een rechtsstatelijke procedure". Dit zijn "basics" waaraan niet getornd mag worden. Niet de vluchtelingen mogen tot probleem gemaakt worden; de werkelijke uitdagingen zijn oorlog en geweld. De Kerk moet in het huidige verhitte debat oproepen tot bezonnenheid en eenheid en tegelijk met nuchtere en betrokken naastenliefde de handen uit de mouwen steken. De kardinaal erkende bezorgd te zijn over de toenemende polarisering in de samenleving.